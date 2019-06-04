Ramazan Bayramı 2019 mesajı Bayram cep telefonu kısa yeni Whatsapp SMS Facebook mesajları. Ramazan Bayramı ile 11 ayın sultanını uğurlarken dostlarınıza cep telefonu ile bayram mesajları yollamayı unutmayın. Sizler için en güzel ve içten bayram mesajlarının kısa ve en yenilerini bir araya getirdik. İşte Ramazan bayramında sevdiklerinize yollayabileceğiniz güzel sözlerden oluşan bayram mesajları. 2019 yılı Ramazan bayramı için içten ve özlü sözlerden oluşan yeni resimli bayram mesajları hazırladık. En güzel bayram mesajları ile dostlarınızın bayramını cep telefonundan SMS atarak kutlayabilirsiniz. Ramazan Bayramı için WhatsApp, Facebook ya da SMS ile en güzel bayram mesajlarını, resimli ve kısa SMS'lerle atabilirsiniz. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır.