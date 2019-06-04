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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 15:10

Şehit Uzman Onbaşı Yücel son yolculuğuna uğurlandı

'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan da şehit olan 'in cenazesi, memleketi 'da toprağa verildi. Başkan Erdoğan, şehidin babası ile telefonda konuştu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

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