Şehit Uzman Onbaşı Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
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