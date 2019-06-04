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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 17:04

'da bayram trafiği! Her yer kilitlendi

'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçiş noktasında yoğunluk yaşandı.

'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.
İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 49 seviyesinde. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.

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