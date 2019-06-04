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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 14:38

"'nı keşke kaybetseydik" diyen imama jet soruşturma!

Şahinbey’deki ’ndeki bayram namazı hutbesinde, "Keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı’yı daha sonra yeniden kurabilirdik" diyen imam skandal ifadelere imza attı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki çekmesinin ardından Gaziantep Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, imamla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'ne bayram namazı için gidenler, cami imamının hutbe sırasında yaptığı '' hakkındaki sözlerine, tepki gösterdi.

"KEŞKE SAVAŞI KAYBETSEYDİK"
Şahinbey ilçesindeki 'nde bayram hutbesi sırasında bir imam, "Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. 1. İnönü'de şöyle zafer kazandılar, 2. İnönü'de şöyle zafer kazandılar. 'da şöyle zafer kazandılar. Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler? Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı'yı daha sonra yeniden kurabilirdik." ifadelerini kullandı.

İMAM HAKKINDA SORUŞTURMA
Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından bir açıklama yapan Valiliği, imam hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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