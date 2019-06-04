Merkez Şahinbey ilçesinde bulunan İyinacar Camisi'ne bayram namazı için gidenler, cami imamının hutbe sırasında yaptığı 'Kurtuluş Savaşı' hakkındaki sözlerine, tepki gösterdi.

"KEŞKE SAVAŞI KAYBETSEYDİK"

Şahinbey ilçesindeki İyinacar Camii'nde bayram hutbesi sırasında bir imam, "Kurtuluş mücadelesinde bizi kandırdılar. 1. İnönü'de şöyle zafer kazandılar, 2. İnönü'de şöyle zafer kazandılar. Sakarya'da şöyle zafer kazandılar. Şöyle kahramanlık yapılmış, böyle kahramanlık yapılmış. Yunanlıları denize döktüler. Nerde döktüler? Hepsi yalan, keşke o gün savaşı kaybetseydik, belki Osmanlı'yı daha sonra yeniden kurabilirdik." ifadelerini kullandı.

İMAM HAKKINDA SORUŞTURMA

Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından bir açıklama yapan Gaziantep Valiliği, imam hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.