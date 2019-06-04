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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 10:19

bayramda açık mı?

019 yılı 'in çalışma saatleri belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu BİM'in çalışma saatleri belli oldu. İşte ayrıntılar... 2019 yılında 4 Haziran'da başladı. Vatandaşlar bayram tatiline girdiler. Arefe günü de yarım gün tatil oldu. Market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar BİM'in bugün açılıp açılmayacağını öğrenmek istiyor.

BİM market dini bayramların ilk günü kapalı oluyor. Geçtiğimiz sene BİM, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü gün hizmet vermişti. 2019 yılı Ramazan Bayramı'nda da BİM marketin 1. gün kapalı, 2. ve 3. gün açık olması bekleniyor. Hemen hemen her ilde ve her mahallede bir şube açarak ağını giderek genişleten BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin hafta içi-hafta sonu çalışma günlerine gelecek olursak; haftanın her günü müşterilerine sınırsız hizmet verdiği görülmektedir.

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