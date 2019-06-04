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  • 04.06.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 21:38

Midilli’ye kaçarken yakalanan 9 şüphelisi tutuklandı

’in Ayvalık ilçesinden ’ın Midilli Adası’na bir tekneyle yasadışı yollarla giderken, Çıplak Ada açıklarında ekipleri tarafından yakalanan 17 şüphelisinden 9’u çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Midilli’ye kaçarken yakalanmışlardı! Flaş gelişme

1 Haziran'da / silahlı terör örgütü mensubu 12 yetişkin erkek, 5 yetişkin kadın ve 6 çocuktan oluşan toplam 23 kişilik bir grup, yasadışı yollarla 'ın kaçma teşebbüsünde bulundukları sırada Komutanlığı unsurlarınca yakalanarak Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüphelilerin soruşturmalarının ardından şüphelilerde 8'i bugün adliyeye çıkarıldı.

R.Ö., S.G., F.B., A.K., H.D., A.D., A.S.T. ve Ö.Ö. isimli 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 şüpheli kararıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu oldukları belirlenen 2 şüpheli Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, teslim edilen H.B. isimli bir kişinin de Manisa'da tutuklandığı, diğer şüpheli hakkında gözaltı sürecinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan ebeveynleriyle birlikte bulunan 6 çocuğun ise Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

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