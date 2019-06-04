Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrasında yola koyulanlar gittikleri yerlere ulaştı. Gerek sahil bölgelerine gerekse memleketlerine gidenler bu bölgelerde yoğunluk oluşturdu. Bayramın birinci günü olan bugün de yurt genelinde birçok noktada denetimler devam ederken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Alınan önlemlere rağmen bayramın ilk gününde de trafik kazaları meydana geldi. Bugün saat 18.00e kadar 9 ilde meydana gelen 11 kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Böylelikle bayram tatilinin ilk 4 günündeki kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36, yaralıların sayısı ise 275 oldu.