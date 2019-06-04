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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 20:35

Bayram tatilinin 4 günlük acı bilançosu: 36 ölü, 275 yaralı

'nın birinci günü ve tatilin dördüncü günü olan bugün de, aile ziyaretleri ve tatil için yollarda olanlar yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri denetimlerini sıkı şekilde sürdürürken, Ramazan Bayramı tatilinin başladığı Cuma günü saat 18.00'den bugün saat 18.00'e kadar meydana gelen 94 da, 36 kişi hayatını kaybetti, 275 kişi yaralandı.

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrasında yola koyulanlar gittikleri yerlere ulaştı. Gerek sahil bölgelerine gerekse memleketlerine gidenler bu bölgelerde yoğunluk oluşturdu. Bayramın birinci günü olan bugün de yurt genelinde birçok noktada denetimler devam ederken, zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Alınan önlemlere rağmen bayramın ilk gününde de trafik kazaları meydana geldi. Bugün saat 18.00e kadar 9 ilde meydana gelen 11 kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı. Böylelikle bayram tatilinin ilk 4 günündeki kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36, yaralıların sayısı ise 275 oldu.

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