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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 22:32

Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nin ilçesinde güvenlik güçleriyle 'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma 'nın Adana'da yaşayan babası Mustafa Sanca ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile şehit Jandarma 'nın Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Çelik, dua edip aileye taziyelerini ilettiği ziyarette, 'ı cep telefonuyla arayarak, baba Mustafa Sanca ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, şehidin babası ile bir süre sohbet edip başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin babası Sanca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri. Çok sağ olun, sizi çok seviyoruz. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Çok memnun oldum Sayın Cumhurbaşkanım, gözlerinden öpüyorum." dedi.

'nin ilçesinde 1 Haziran'da güvenlik güçleriyle 'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Şehitlerden 30 yaşındaki Astsubay Ercan Sanca, 2 Haziran'da memleketi Adana'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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