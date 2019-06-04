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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 22:35

'da 3 'lı terörist yakalandı

'ın Yayladağı ilçesinde, kaçak yollardan 'ye girmeye çalışırken yakalanan terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Hatay'da 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıpulluyazı Mahallesi sınırında devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, bir aracın sınır ihlali yaparak 'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.

Yapılan müdahale sonrası otomobili durduran askerler, araçtaki A.M, M.H, ve C.Z'yi gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada da çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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