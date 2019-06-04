Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.06.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 16:19

hangi tarihte?

"başlıyor?" sorusu 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. kaç gün olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl yayınladığı takvim ile dini gün ve ayları yayınlıyor.

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2019 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı 4 Haziran'da başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı gelecek. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri