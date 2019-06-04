Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2019 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı 4 Haziran'da başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı gelecek. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir.
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2019 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı 4 Haziran'da başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı gelecek. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir.
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