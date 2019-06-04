Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2019 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı 4 Haziran'da başladı. Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı gelecek. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir.