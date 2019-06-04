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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 15:59

'ta korkutan

'ta bulunan bir geri dönüşüm deposunda öğle saatlerinde çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, yangın yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

'ta geri dönüşüm deposunda çıktı.
Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanda başlayan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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