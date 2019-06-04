FETÖ'nün sosyal medyadaki tetikçilerinden Emre Uslu, yayınladığı bir video ile Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oylarda en az HDP kadar FETÖ'nün de katkısı olduğunu söyledi.

"EKREM İMAMOĞLU BİZİM OYLARIMIZLA KAZANDI!" DEDİ

Uslu, videosunda "Neresinden bakarsanız bakın Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'ta kazanmasında cemaatçilerin (FETÖ'CÜLERİN) oyu en az Kürtlerin oyu kadar stratejik olmuş." ifadelerini kullandı.

"FETÖ OY VERMESE İMAMOĞLU GÜNDEM BİLE OLMAYACAK"

FETÖ olmasa İmamoğlu'nun gündem bile olamayacağını belirten Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kürtler ve cemaat oy vermese Ekrem İmamoğlu bugün gündem bile olmayacak. Sadece cemaat için değil, Türkiye için güzel olacak. Çok güzel olacak. Bu deli gömleğini çıkarıp atacağız. Mümkünse Erdoğan diktatörünün sırtına kefen olarak giydireceğiz."