BİM 5 Haziran 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler dikkat çekiyor

5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketler geçtiğimiz gün yayınladığı 5 Haziran kataloğu ile birlikte hngi ürünlerin indirimli olacağını duyurdu. Gıda ürünlerinin yer aldığı katalogda, sürpriz ürünler bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 5 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...