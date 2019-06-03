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BİM 5 Haziran 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler dikkat çekiyor

BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM'de salı günü indirimleri dikkat çekiyor. Ramazan Bayramı'nın 1. gününde BİM müşterileri indirimli ürünleri satın alabilecek. Sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 5 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

03.06.2019 12:16 - Son Güncelleme: 03.06.2019 12:16
BİM 5 Haziran 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler dikkat çekiyor

5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketler geçtiğimiz gün yayınladığı 5 Haziran kataloğu ile birlikte hngi ürünlerin indirimli olacağını duyurdu. Gıda ürünlerinin yer aldığı katalogda, sürpriz ürünler bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 5 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 5 Haziran 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler dikkat çekiyor

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Rize Çay Doğuş 1 kg

19,90

BİM 5 Haziran 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler dikkat çekiyor

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fıstık Ezmesi Funny Nuts 320 gr

• %85 yer fıstığı

BİM 5 Haziran 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler dikkat çekiyor

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Protein Bar Prolife 40 gr

• %25 protein

BİM 5 Haziran 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler dikkat çekiyor

5 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Şeker İlavesiz Sütlü Çikolata Buono 100 gr

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