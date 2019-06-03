BİM 5 Haziran 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ile sürpriz ürünler dikkat çekiyor
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM'de salı günü indirimleri dikkat çekiyor. Ramazan Bayramı'nın 1. gününde BİM müşterileri indirimli ürünleri satın alabilecek. Sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda gıda ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 5 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
03.06.2019 12:16
- Son Güncelleme: 03.06.2019 12:16
5 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketler geçtiğimiz gün yayınladığı 5 Haziran kataloğu ile birlikte hngi ürünlerin indirimli olacağını duyurdu. Gıda ürünlerinin yer aldığı katalogda, sürpriz ürünler bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 5 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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