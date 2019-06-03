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  • 03.06.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:13

su teröristlere rütbe ve nişan dağıtıyor

Türkiye’nin kuzeyinde ’ya yönelik temizlik faaliyetleri sürerken su (Pentagon) teröristlere rütbe ve nişan dağıtıyor. ’ın PKK’lı ’ye verdiği üstün hizmet plaketinde, ‘tüm zamanların en iyi ortağı’ ibaresi dikkat çekiyor.

Büyük rezillik! Teröristlere plaket dağıttılar

kuzeydoğusundaki Haseke-Rimeylan'da bulunan üssünde elebaşılarıyla bir araya gelen Amerikalı askerler, örgüt yöneticilerine 'üstün hizmet madalyası' verdi.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ
PKK'lılara rütbe dağıtan Pentagon yetkilileri, sözde kutlaması kapsamında tertiplenen toplantıda terör elebaşlarına plaket verdi. Suriye'nin işgal bölgesinde yapılan toplantıda PKK'lı teröristlere çeşitli ödüller dağıtıldı. 'ın PKK'lı 'ye verdiği üstün hizmet plaketinde, 'tüm zamanların en iyi ortağı' ibaresi dikkat çekiyor.

60 BİN TERÖRİST EĞİTTİLER
1991 yılındaki 'ın işgali sürecinde ülkenin kuzeyindeki 36. Paralel boyunca PKK'ya koruma sağlayan ABD, Suriye iç savaşı sırasında da Kandil merkezli örgüte terör kolonileri kurdurdu. ABD, 2015 sonrası sözde 'özerk bölge' projesinin de hamiliğini üstlendi.

Rakka Yerel Meclis Eski Başkanı Fayez Esmer, ABD ve müttefiklerinin Suriye'nin işgal bölgelerinde 35 terör eğitim kampı kurduğunu ve 60 bin teröristi eğittiğini söyledi. Terör bölgesine silah ve cephane desteğinin devam ettiğine vurgu yapan Albay Esmer, ABD-PKK ilişkisinin Irak ve Suriye'den ibaret kalmayacağını, ABD'nin PKK'yı bölge dizaynında sonuna dek kullanacağını kaydetti.

Muhalif komutan, PKK ile girilen ittifak ilişkisinin de meşru olmadığına dikkat çekti.

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