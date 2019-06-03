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  • Son Güncelleme: 03.06.2019 22:18

'de çatışma: 1 1 yaralı

'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 r oldu, 1 asker yaralandı. Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Tunceli'den acı haber: 1 şehit

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü üyelerine yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada 2 r yaralandı.

Askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri kurtarılamadı.

YARALI ASKERİN DURUMU İYİ

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen diğer asker helikopterle Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı askerlere kan vermek isteyen meslektaşları, Tunceli Devlet Hastanesine koştu.

BÖLGEDE OPERASYON SÜRÜYOR

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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