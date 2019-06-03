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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 05:25

AK Parti İBB Adayı rakiplerinin bayramını tebrik etti

AK Parti Başkan Adayı , Adayı , ve ile bayramını tebrik etti.

Yıldırım, rakiplerinin bayramını tebrik etti

Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı , seçimde yarıştığı adayların 'nı kutladı.

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi () İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan ve Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın." ifadesini kullandı.

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