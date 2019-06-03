Binali Yıldırım'dan Elmas ailesine taziye ziyareti

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden geçmekte iken talihsiz bir şekilde kurşunun isabet etmesi sonucu vefat eden Halil Elmas kardeşimizin baba evine taziye ziyaretinde bulundum. Halil kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.







YILDIRIM'DAN MANAV TÜRKLERİ DERNEĞİ'NE ZİYARET

Binali Yıldırım Elmas ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyareti sonrası Manav Türkleri Derneği'ne ziyarette bulundu.

Yıldırım paylaşımında, ''Elmas ailesine gerçekleştirdiğim taziye ziyareti sonrası Manav Türkleri Derneğindeki kardeşlerimle buluştum. Aydınlı sakinlerinin karakol taleplerini ivedilikle yerine getirecek, suç şebekelerine göz açtırmayacağız.'' ifadelerini kullandı.







