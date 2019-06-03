Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.06.2019 03:15
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 03:15

'dan Elmas ailesine taziye ziyareti

, Tuzla'da iki grubun silahlı çatışması esnasında, hiçbir dahli olmadığı halde vurularak hayatını kaybeden 'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım, ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Binali Yıldırım'dan Elmas ailesine taziye ziyareti

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden geçmekte iken talihsiz bir şekilde kurşunun isabet etmesi sonucu vefat eden kardeşimizin baba evine taziye ziyaretinde bulundum. Halil kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.


YILDIRIM'DAN MANAV TÜRKLERİ DERNEĞİ'NE ZİYARET
Elmas ailesine gerçekleştirdiği taziye ziyareti sonrası Derneği'ne ziyarette bulundu.

Yıldırım paylaşımında, ''Elmas ailesine gerçekleştirdiğim taziye ziyareti sonrası Manav Türkleri Derneğindeki kardeşlerimle buluştum. Aydınlı sakinlerinin karakol taleplerini ivedilikle yerine getirecek, suç şebekelerine göz açtırmayacağız.'' ifadelerini kullandı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBinali Yıldırım'dan Elmas ailesine taziye ziyareti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri