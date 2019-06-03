Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.06.2019 06:37
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 06:59

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan bayram namazı için 'nde

Başkan bayram namazı için 'ne geldi. Camiye binlerce vatandaş bayram namazı için akın ederken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Başkan Erdoğan bayram namazı için Çamlıca Camii'nde
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri