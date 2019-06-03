Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını kılacağı Büyük Çamlıca Camii'ne giriş yaptı.

Camiye binlerce vatandaş bayram namazı için akın ederken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.