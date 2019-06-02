Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İç Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları İftarı programında yaptığı konuşmada, "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.