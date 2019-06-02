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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 21:57

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İç Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları İftarı programında yaptığı konuşmada, "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

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