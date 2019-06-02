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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 20:31

İl Başkanı: 2 Haziran’da Keskin’i aldık, ’da da ’u alacağız

İl Başkanı , “2 Haziran’da Keskin’i aldık, Allah nasip ederse ’da da ’u alacağız. Bugünkü başarı Keskin'deki başarı ’ın başarısıdır” dedi.

tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan 'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre 'nin adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alırken, İYİ Parti'nin adayı Necati Alsancak 2 bin 162 oy, Milliyetçi Hareket Partisi () adayı Mustafa Alp Silsüpüroğlu ise 627 oy aldı. Oy verme işlemi sürecince AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Başkanı da Keskin ilçesinde bulundu.

"23 HAZİRAN'DA DA İSTANBUL'U ALACAĞIZ"
Seçimin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kırıkkale İl Başkanı , "Keskin halkı bizi bağrına bastı. Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim; bu andan itibaren, bu sahneden itibaren bize oy verenlerin de, vermeyenlerin de hizmetkarıyız. Bütün ekip olarak Allah'ın izniyle hizmetkarıyız. Şimdi yüreklilikle ifade edeyim. 2 Haziran'da Keskin'i aldık, Allah nasip ederse 'da da 'u alacağız. Bugünkü başarı, Keskin'deki başarı 'ın başarısıdır" dedi.

"ŞİMDİ HİZMET ETME ZAMANI"
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise, "Şimdi şükretme zamanı, hizmet etme zamanı, Keskin'in hizmeti için ellerinden geleni yapacak Dede başkanımız" diye konuştu.

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