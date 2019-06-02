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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 22:00

'dan ile 'a tebrik telefonu

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , Yusufeli Belediye Başkanı ile Belediye Başkanı seçilen ’ı telefonla arayarak tebrik etti.

31 Mart'ta yapılan lerin ardından sandıklarda usulsüzlük nedeniyle aralarında ile Artvin Yusufeli'nin de bulunduğu bazı ilçelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Yenilenen seçimler 2 Haziran'da yapıldı ve 'nin adayları seçimi kazandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. adayı ise 679 oy aldı.

Öte yandan Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili kazandı.

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