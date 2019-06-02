31 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından sandıklarda usulsüzlük nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu aralarında Kırıkkale Keskin ile Artvin Yusufeli'nin de bulunduğu bazı ilçelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Yenilenen seçimler 2 Haziran'da yapıldı ve AK Parti'nin adayları seçimi kazandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Milli İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.

Öte yandan Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı.