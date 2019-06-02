2 Haziran YSK Denizli Honaz seçim sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Denizli Honaz'da tekrarlanan seçimi hangi partinin kazandığı merak konusu oldu. YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe ve Suvarlı beldeleri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

DENİZLİ HONAZ SEÇİM SONUÇLARI

Denizli Honaz'da oy sayımı sürüyor. Yayın yasağı 18.30'da kalktı. Sonuçlar geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.

Honaz'da 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin ittifak adayı CHP'li Yüksel Kepenek'in 1 oy farkla kazandığı seçimin sonuçlarını, Ak Parti'nin İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin yenilenmesine karar verdi. Yapılan değerlendirmede seçimin 2 Haziran Pazar günü yapılacağı kararlaştırıldı. 31 Martta yapılan seçimlerde CHP adayı Yüksel Kepenek, 9 bin 391 oy, AK Parti'li Turgut Devecioğlu 9 bin 390 oy aldı. İlçede, seçim kurulu tüm hazırlıklarını tamamlarken, 80 sandıkta 22 bin 602 seçmen oy kullanmak için andık başına gidecek. Seçime, Kepenek ve Devecioğlu'nun yanı sıra, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi adayları da belediye başkanlığı için yarışacak.

HONAZ NEREDE?

Honaz, Denizli ilinin bir ilçesidir. İlçeye ismini vermiş olan Honaz Dağı 2.571 metre yüksekliği ile Ege Bölgesi'nin en yüksek dağıdır ve Honaz ilçesi bu dağın kuzey yamacına kurulmuştur. Yüzölçümü 504 km² olan Honaz'ın, 2015 yılı sayımına göre nüfusu 31.779'dur. Honaz'ın iklimi, Ege bölgesi ikliminin etkisi altındadır. İlçe, Honaz Dağı'nın kuzey yamaçlarında kurulduğu için yağış miktarı oldukça yüksektir (yıllık 856.6 mm) ve her mevsim yağışlıdır. Bu özelliği ile Honaz'ın iklimi özellikle kiraz yetiştiriciliği için oldukça uygundur.

İlçenin merkez nüfusu 10.600'dür. Kiraz, şeftali, pamuk ve cennet elması ile meşhurdur. Pamukkale Üniversitesi'nin en büyük meslek yüksekokulu buradadır. 2660 civarında öğrenci vardır. Ayrıca 15 adet program bulunur.