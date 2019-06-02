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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 18:38

Son dakika... 'dan flaş karar! Yayın yasağı saat 21.00'den 18.30'a çekildi

Son dakika... , mahalli idareler yenileme i oy verme işlemleri saat 18.00'den önce sona erdiğinden, yayın yasağının saat 21.00'den 18.30'a çekildiğini duyurdu.

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