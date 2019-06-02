Son dakika gelişmesine göre, YSK, mahalli idareler yenileme seçimi oy verme işlemleri saat 18.00'den önce sona erdiğinden, yayın yasağının saat 21.00'den 18.30'a çekildiğini duyurdu.
Son dakika gelişmesine göre, YSK, mahalli idareler yenileme seçimi oy verme işlemleri saat 18.00'den önce sona erdiğinden, yayın yasağının saat 21.00'den 18.30'a çekildiğini duyurdu.
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