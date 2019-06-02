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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 18:05

dönemi reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Sağlık hizmet sunucularının dönemi için 'ye teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı. Teslim süresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı

Sağlık hizmet sunucularının dönemi için Kurumuna () teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı.

SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs dönemi için SGK'ye teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

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