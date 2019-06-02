Sağlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı.

SGK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının 2019 Mayıs dönemi için SGK'ye teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı kaydedildi.