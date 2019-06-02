Yönetmen Onur Ünlü'nün İstanbul'un fethiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepkiler çığ gibi.
İSTANBUL'UN FETHİNE 'İŞGAL' DEDİ
Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ünlü, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Ünlü, paylaşımında, İstanbul'un fethi için "işgal" ifadesini kullandı.
Onur Ünlü, paylaşımında, "Hiç kimseye tahammül etmek zorunda değilim, kimse de bana tahammül etmek zorunda değil. Öyleyse, İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevineceğim" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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