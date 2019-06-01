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  • Son Güncelleme: 01.06.2019 18:44

'de korkutan | Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul 'de dört katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedende çıktı. Yangında mahalleyi duman kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Öte yandan dumanların tüm mahalleyi sardığı yangın havadan görüntülendi.



Maltepe'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binanın girişinde bulunan fırının bacasından çıktığı öne sürülen yangında ölen ya da yaralanan
olmazken, çatıda hasar oluştu.

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