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  • Son Güncelleme: 01.06.2019 11:32

haberi: 'da çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

haberine göre; 'da, e- sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Iğdır'dan acı haber! 2 asker şehit...

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

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