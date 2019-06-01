Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Kürt Meleler ve din adamları ile iftar yaparken tek bir tweet dahi atamayan Fatih Portakal, Binali Yıldırım'ın dini kanaat önderleriyle bir araya gelmesinin ardından sosyal medyadan nefret kusmuştu. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, bugünkü "Amerikan Portakal'ının son numarası" başlıklı köşe yazısında ABD sermayeli FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal'a ağır göndermede bulundu. Tuna, "Amerikan Portakal'ı hemşerilerimden havasını alınca algı operatörlüğü marifetini Atatürkçülere çevirdi. Binali Yıldırım'ın söz konusu ziyaretini eleştirmek sadedinde Mustafa Kemal'in bir sözünü kullanmayı ihmal etmedi. Son numarası da bu galiba." ifadelerini kullandı.

İşte Salih Tuna'nın bugünkü yazısı:

Binali Yıldırım'ın İsmailağa cemaatini ziyareti Amerikan kanalı FOX TV'nin algı operatörü F. Portakal'ın anlaşılan çok ağrına gitmiş.

"Hâlâ tarikatlardan, cemaatlerden medet umanlar var" diyor.

Hiç utanmıyor!..

İsmailağa mensupları 15 Temmuz'da ölümüne meydanlara koşmuşken, Portakal'ın kankası İmamoğlu "taşkınlık yapmayalım" deyip "yurtta sulh" mavalları okuyor, eşi hanımefendi de 15 Temmuz destanını yazan bu aziz milletin evlatlarına "beyinsiz" diye hakaret ediyordu.

Amerikan Portakal'ı o kadar ikiyüzlü ki...

Şayet kankası CHP'li Ekrem İmamoğlu erken davranıp aynı cemaati ziyaret etseydi, "tarikatlardan medet ummak" şeklindeki lakırdıların yerini, "şu hoşgörüye bakar mısınız" yollu güzellemeler alacaktı.

Ekrem Bey de ondan geri kalmayacak, herkesi kucakladığını falan söyleyecekti.

İtiraz eden çıkarsa da kuvvetle muhtemel "Üzülüyorum" diyecekti.

"Ben hayatımda bunun kadar üzülüyormuş gibi yapıp üzülmeyen, dili başka kalbi başka söyleyen adam görmedim" diyen olursa da malum tepkisini koyacaktı:

"Yazık sana, yazık sana..."

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Sahtekarlıkta menfaatleri kesilince muhalif olanhiç aşağı kalmıyorlar.O kadar ki...bilmem nerde indirim yapacağından söz etse göklere çıkartırlar, sıra'nin yaptığı hizmetlere gelince "" derler.Malumunuz, iktidarlar doğası itibariyle yıpratıcıdır. Hele ömrü uzunsa her alanda zaaflar boy gösterir.Muhalefet de tam aksine enerji biriktirir, ne bileyim, her bakımdan kendini geliştirir.Bunlarda tam ters etki yaptı; her bakımdan dökülüyorlar.Seviye derseniz,Erdoğan'ı korumak için alacağımızıiddia edecek kadar yerlerde sürünüyorlar.Karakter derseniz, tek ayak üzerinde kırk yalan.Eleştirel akıl derseniz, daha dün "" falan diyerek Erdoğan'ın yanında duranları aşağılıyorlardı, bugünarkadaşımızın dediği gibi 3 ayda Ekrem İmamoğlu'na iman ettiler.

Bir de herkesi sersem sanacak kadar çakallar. Amerikan Portakal'ı zaten bunların önde gidenlerinden.

Geçenlerde gündüz gözüyle Trabzonluların zekasıyla alay etmeye çalışmış, hülasa, üç kuruşluk aklıyla Trabzonluları manipüle edeceğini sanmıştı.

Esenler Belediye Başkanı'nın İmamoğlu'na, "Sen Trabzonlusun, neden 'İstanbul'u Yunanlı kazandı' şeklindeki manşetlere tepki göstermiyorsun" mealindeki tepkisini FOX TV'de "Trabzonlulara hakaret etti, derhal özür dilesin..." yollu kampanyaya çevirmek için panayır hokkabazı gibi kıvrandı durdu.

Böyle rezil algı operatörlüğü görülmemiştir.

Esenler Belediyesi'nin Adıyamanlı başkanı, "Bize her yer Trabzon" dedi. Hadi senin kankan İmamoğlu da Fenerbahçe atkısıyla poz vereceğine o kadarını söylesin de görelim.

Amerikan Portakal'ı hemşerilerimden havasını alınca algı operatörlüğü marifetini Atatürkçülere çevirdi.

Binali Yıldırım'ın söz konusu ziyaretini eleştirmek sadedinde Mustafa Kemal'in bir sözünü kullanmayı ihmal etmedi.

Son numarası da bu galiba.

Halbuki, "PKK'ya teşekkür etmeliyiz" derken veya FETÖ'cüleri hapishanede ziyaret etmek isterken veya 15 Temmuz işgal girişimini "tiyatro" tesmiye ederlerken Atatürk'ün "Bağımsızlık benim karakterimdir" sözü dahil hiçbir sözü aklına gelmemişti.

Hep diyorum ya...

Muhafazakarlar nasıl ki "dine karşı din" mesabesindeki FETÖ'yü silip attılar, gerçek Atatürkçüler de bu Amerikan Portakal'larını, yani, bu Natatürkçü sahtekarları silip atmak zorundadırlar.

Yoksa Türkiye harici operasyonlara açık olmaktan kurtulamaz.





FATİH PORTAKAL'DAN SKANDAL TWEET

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yaptığı ziyareti diline dolayan Portakal, "Hala tarikatlardan cemaatlerden medet umanlar var. Aslında değişmeyen ülke gerçeği. Ne var ki bu zemini hazırlayan yine siyasetçinin kendisi. Bu fotoğraf ve o söz: "TC şeyhler, dervişler, müridler memleketi olamaz" ifadelerini kullanarak haddini aştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu, Kürt kanaat önderler, Meleler ve din adamları ile iftar yapmış, Kürtçe anadilde eğitim vaat etmişti ve Barzani'nin medyasına da özel röportaj vermişti ancak Fatih Portakal bu konuyla ilgili tek bir satır haber dahi yapmamıştı.



CHP 10 TARİKAT LİDERİNİ İSTANBUL'A GETİRDİ

Öte yandan CHP'nin İstanbul'a 10 Kürt dini lideri Mele getirttiği ve önümüzdeki günlerde 34 Tarikat-Cemaat Lideri Mele'nin daha İstanbul'a geleceği bildirildi. "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz." söylemini kullanan Fatih Portakal'ın bu konu hakkında da tek bir tweet atmamasına rağmen Binali Yıldırım'ın ziyaretini kullanarak AK Parti ve Yıldırım'ı saldırması sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.