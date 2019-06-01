İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasadışı yerleşim faaliyetleri hakkında açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanlığı, 'İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerini mübarek Ramazan ayında da sürdürmesi, insanlık dışı yüzünün yeni bir tezahürüdür' ifadesini kullandı.

İNSANLIK DIŞI YÜZÜNÜN YENİ BİR TEZAHÜRÜDÜR

Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasadışı yerleşim faaliyetleri hakkındaki yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerini mübarek Ramazan ayında da sürdürmesi insanlık dışı yüzünün yeni bir tezahürüdür.

İsrail son olarak Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanıdığımız Doğu Kudüs'te 800'den fazla ilave konut inşasına izin vermekle Filistin halkının haklarını gaspetmeyi sürdürmüştür.

DUR DEME VAKTİ GELMİŞTİR

Temel insan haklarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in, Kudüs'ün statüsünü aşındırmayı ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeyi hedefleyen kararlarına dur demek vakti artık gelmiştir.

Filistin'de tarihin yeniden yazılmasını, adaletin ekonomik çıkarlara değişilmesini, haysiyet ve meşruiyetin gözardı edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimize ve Filistin'in haklı davasına desteğimizi daima sürdüreceğiz."