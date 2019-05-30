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  • 31.05.2019 00:48
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 00:49

'de nda çatışma! Ölü sayısı artıyor

'nin Bor ilçesi Bayat köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Bor ilçesine bağlı Bayat köyü meydanında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

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