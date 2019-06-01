Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.06.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 09:05

Cumhurbaşkanlığı’ndan Gelibolu kararı

imzasıyla 'de yayımlanan kararla Gelibolu ilçesinde bulunan 17. 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan Gelibolu kararı

'nin Gelibolu ilçesindeki 17. 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım kapsamına giren alan kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı imzasıyla 'de yayımlanan kararda, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın kroki ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Bu kapsamda, Gelibolu ilçesinde bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCumhurbaşkanlığı’ndan Gelibolu kararı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri