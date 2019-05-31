Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.06.2019 07:44
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 07:46

Son dakika haberi: 'da nefes kesen operasyon! Camdan kaçtı, lastiklerine ateş açıldı...

'nın çeşitli ilçelerinde İmal ve Ticareti yaptıkları belirlenen ve aralarında Türkmenistan ve uyruklu kişilerin bulunduğu suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı. Özellikle sokak satıcısı olarak kullandıkları kişilere, okul önlerinde satış yaptırdıkları belirlenen zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir kilogram eroin, iki kilogram afyon sakızı, 400 gram metanfetamin ve 500 hap ele geçirildi.

Ankara'da nefes kesen operasyon!

'da özellikle okul önlerinde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdüren Mamak İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tuzluçayır Mahallesi'nde, Türkmenistan uyruklu Ç.A'nın satışı yaptığı bilgisi üzerine zanlıyı takibe aldı.

Polis ekiplerince bir süre izlenen zanlı, uyuşturucu maddeyi satmak için buluştuğu Gürcü uyruklu M.S. ile alışveriş sırasında suçüstü yakalandı.

CAMDAN KAÇTI, LASTİKLERİNE ATEŞ EDİLDİ
Zanlıların alınan ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu teminine aracılık ettiği belirlenen Y.T'nin adresini belirleyen ekipler eve operasyon düzenledi. Polisi karşısında görünce camdan atlayarak otomobille kaçamaya başlayan zanlı, kovalamaca sonunda lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Polise bir süre karşı koyan zanlı yakalandı.

Emniyete götürülen Y.A'yı da sorguya alan ekipler, Etimesgut ilçesinde belirlenen bir adrese düzenledikleri operasyonda Türkmenistan uyruklu H.A. ve B.B'yi de gözaltına aldı.

ÜRETİP PİYASAYA SÜRÜYORLARDI...
Özellikle sokak satıcısı olarak kullandıkları kişilere okul önlerinde satış yaptırdıkları belirlenen zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir kilogram eroin, iki kilogram afyon sakızı, 400 gram metanfetamin, 500 uyuşturucu hap, bir tabanca, iki şarjör, çok sayıda mermi, bir hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde ediliği belirlenen 5 bin lira nakit para ele geçirildi.

Zanlıların kullandıkları adreslerde uyuşturucu imali yaptıkları, daha sonra uyuşturucu maddeyi aracılar kullanarak piyasaya sürdükleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Ankara'da nefes kesen operasyon! Camdan kaçtı, lastiklerine ateş açıldı...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri