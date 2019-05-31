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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 19:05

Son dakika... İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı

İstanbul trafiğinde tatil yoğuluğu başladı. Ramazan Bayramı tatilinde seyahat etmek isteyen vatandaşlar haftanın son mesai gününün bitmesiyle yollara çıkmaya başladı. İstanbul'da saat 16.00 sıralarında yollarda trafik yoğunluğu artmaya başladı. 'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında yoğunluk yüzde 55'i geçti.

İstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Kentte saat 16.00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı. 'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında yoğunluk yüzde 55'i geçti.

FSM'DE YOĞUNLUK
istikametinde araç kuyrukları oluştu. Köprüye çıkan yan yollarda da yoğunluk gözlendi. Köprüdeki trafik havadan görüntülendi.

ÇAMLICA GİŞELERDE SON DURUM
Çamlıca gişelerde de trafik yoğunluğu gözlendi. Ankara istikametine seyir halinde olan araçlar gişelerde zaman zaman kuyruk oluşturdu.

MAHMUTBEY'DE YOĞUNLUK
otoyolu Mahmutbey Mevkii'nde de zaman zaman yoğunluk oluştu. Özellikle TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

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