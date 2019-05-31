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  • 31.05.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 12:54

Cuma canlı trafik yol durumu - ! ?

Ramazan Bayramı'nda da seyahate çıkmaya hazırlananlara yardımcı olacak, Yandex tarafından detaylı bir trafik analizi yapıldı. Cuma akşamı 21.30 sonrası yola çıkanlar, cumartesi sabahına kadar Gerede'ye 7 saatte varabildi. Bu sürenin 4,5 saati Dilovası- arasında geçerken, Ümraniye-Dilovası ve Bolu-Gerede arasındaki artışlar ise yüzde 180’i bularak uzun kuyruklara neden oldu. En büyük artışın olduğu bölgede normal bir günde bu süre, 3 saat 15 dakika oluyordu. İşte Cuma canlı trafik yol durumu ve ! ?

Bayramda yola çıkacaklar için trafiğin durumu

31 Mayıs Cuma İBB canlı trafik yol durumu - Yandex canlı trafik yoğunluk haritası! Hangi gün hangi saatte yola çıkılır? Trafikten en az etkilenmek için 31 Mayıs Cuma öğleden önce ya da 1 Haziran Cumartesi öğleden sonra yola çıkmanız gerekecek. Geçen yılın bayram tatili verilerine dayanarak yapılan analize göre, bayram tatili için seyahat planı yapan İstanbulluların, trafikten en az etkilenmeleri için 31 Mayıs Cuma öğleden önce ya da 1 Haziran Cumartesi öğleden sonra yola çıkmaları gerekiyor. İstanbul'dan tatil için en çok yola çıkılacak günün bayramdan önceki 31 Mayıs Cuma günü akşam ve 1 Haziran Cumartesi günü sabah saatleri olması bekleniyor. Yola çıkacak kullanıcıların, 31 Mayıs Cuma günü öğleden önce veya 1 Haziran Cumartesi öğleden sonra hareket etmeleri trafik açısından en doğru çözüm olarak gözüküyor.

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