31 Mayıs Cuma İBB canlı trafik yol durumu - Yandex canlı trafik yoğunluk haritası! Hangi gün hangi saatte yola çıkılır? Trafikten en az etkilenmek için 31 Mayıs Cuma öğleden önce ya da 1 Haziran Cumartesi öğleden sonra yola çıkmanız gerekecek. Geçen yılın bayram tatili verilerine dayanarak yapılan analize göre, bayram tatili için seyahat planı yapan İstanbulluların, trafikten en az etkilenmeleri için 31 Mayıs Cuma öğleden önce ya da 1 Haziran Cumartesi öğleden sonra yola çıkmaları gerekiyor. İstanbul'dan tatil için en çok yola çıkılacak günün bayramdan önceki 31 Mayıs Cuma günü akşam ve 1 Haziran Cumartesi günü sabah saatleri olması bekleniyor. Yola çıkacak kullanıcıların, 31 Mayıs Cuma günü öğleden önce veya 1 Haziran Cumartesi öğleden sonra hareket etmeleri trafik açısından en doğru çözüm olarak gözüküyor.