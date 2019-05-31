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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 22:31

Son dakika... Bakan duyurdu: 'nin işlettiği otoyollarla köprüler bayram tatili boyunca ücretsiz olacak

Ulaştırma ve , "'nin işlettiği otoyollarla köprüler 1 Haziran saat 00.00'dan saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak" dedi.

Bakan duyurdu: O tarihler arasında ücretsiz olacak

Son dakika gelişmesine göre, Ulaştırma ve , "'nin işlettiği otoyollarla köprüler 1 Haziran saat 00.00'dan saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak" dedi.

Cahit Turhan, AA muhabirine, Ramazan Bayramı tatilinin yarın itibarıyla başlayacağını, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.

kararıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ile köprülerin, bu gece saat 00.00'dan başlayarak, bayram tatili süresince ücretsiz olacağı müjdesini veren Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğinin kaydetti.

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