Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi münasebetiyle Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;
Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
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