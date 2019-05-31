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  • 31.05.2019 22:58
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 22:58

Başkan 'dan '' mesajı

Başkan , münasebetiyle Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Bu mübarek gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 'Kadir Gecesi' mesajı

Başkan , münasebetiyle Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;
Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

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