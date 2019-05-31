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  • 31.05.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 22:06

'nde korkunç olay!

'nde, Ahmet P. (23) etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet P.’in cesedi otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi ve morguna götürüldü.

Tarihi kalede korkunç olay

Olay, akşam saatlerinde Şehit Evliya Mahallesi'ndeki Maraş Kalesi'nde meydana geldi. Restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan kalenin surlarının dibinde bir kişinin ettiğini görenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kişinin Ahmet P. olduğunu ve intihar ettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet P.'in cesedi otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi ve morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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