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  • 31.05.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 14:10

'da operasyonu: 9 kişi yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve özel okul çalışanları da var.

Yakalandılar! Aralarında doktor ve öğretmenler de var

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, / soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

ARALARINDA DOKTOR VE ÖĞRETMENLER DE VAR
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve özel okul çalışanının da bulunduğu 9 kişi yakalandı.

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