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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 13:45

Son dakika haberi: Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararı ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararı ile ilgili flaş gelişme!

İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

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