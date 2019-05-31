Son dakika haberi: Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararı ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi. TÜM MANŞETLER