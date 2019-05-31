İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.
Son dakika haberi: Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararı ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti
İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.
- "İmamoğlu'nu böylesine saldırgan yapan ne?"
- Kadir Gecesini nasıl geçirmeliyiz?
- Bayram yoğunluğu şimdiden başladı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.