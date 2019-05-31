FETÖ darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndan havalanıp MİT, Genelkurmay Başkanlığı, TÜRKSAT, Ankara Emniyeti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni taarruz helikopterleriyle bomba yağdırıp, 28 vatandaşı şehit eden 152 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile darbeci Mehmet Dişli'yi, Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren darbeci pilot Uğur Kapan'ın da aralarında bulunduğu 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi. Hakim, 34 sanığı "darbe girişimine yardım etmek" suçlamasından 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen cezalara mahkum etti.

FETÖ 'çü pilotlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de bomba yağdırmıştı.