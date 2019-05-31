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'cü hainlere ceza yağdı

15 Temmuz’da taarruz helikopterleriyle ’yı bombalayıp 28 vatandaşı şehit eden 56 pilota ağırlaştırılmış cezası verildi...

FETÖ darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndan havalanıp , Genelkurmay Başkanlığı, , Emniyeti ve Cumhurbaşkanlığı 'ni taarruz helikopterleriyle bomba yağdırıp, 28 vatandaşı şehit eden 152 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, dönemin Genelkurmay Başkanı ile darbeci Mehmet Dişli'yi, Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren darbeci pilot Uğur Kapan'ın da aralarında bulunduğu 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi. Hakim, 34 sanığı "darbe girişimine yardım etmek" suçlamasından 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen cezalara mahkum etti.





'çü pilotlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de bomba yağdırmıştı.

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