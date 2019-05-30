Ankara'da Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar çıktı. Mahkeme, 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet, 11 kişiye örgüt üyeliğinden 9 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası verdi.

29 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren eski Albay Uğur Kapan 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

İŞTE VERİLEN HAPİS CEZALARI

Kara Havacılık davasında 152 sanık yargılanıyordu. 152 sanığın 2'sinin dosyası ayırıldı. 31 sanık hakkında beraat kararı verildi. 119 sanığa ise mahkumiyet verildi. 10 kişi örgüt üyeliğinden ceza aldı. 18 sanık müebbet hapse çarptırıldı. 34 sanık darbeye teşebbüse yardımdan 12 ile 18 yıl arasında hapise çarptırıldı. 56 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu 56 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının 6 ile 29 kez arasında değiştiği öğrenildi.