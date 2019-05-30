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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 11:37

Son dakika haberi: 15 Temmuz'da , Emniyet ve Beştepe'yi vuran pilotlar için flaş karar

'nün darbe girişiminde , Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı davada karar çıktı. 152 sanıklı davada 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış cezası aldı. Darbe girişiminin ardından Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MİT, Emniyet ve Beştepe'yi vuran pilotlar için flaş karar

'da Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar çıktı. Mahkeme, 56 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet, 11 kişiye örgüt üyeliğinden 9 yıla kadar değişen yıllarda hapis cezası verdi.

29 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren eski Albay Uğur Kapan 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

İŞTE VERİLEN HAPİS CEZALARI
Kara Havacılık davasında 152 sanık yargılanıyordu. 152 sanığın 2'sinin dosyası ayırıldı. 31 sanık hakkında beraat kararı verildi. 119 sanığa ise mahkumiyet verildi. 10 kişi örgüt üyeliğinden ceza aldı. 18 sanık müebbet hapse çarptırıldı. 34 sanık darbeye teşebbüse yardımdan 12 ile 18 yıl arasında hapise çarptırıldı. 56 sanık ağırlaştırılmış cezası aldı. Bu 56 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının 6 ile 29 kez arasında değiştiği öğrenildi.

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