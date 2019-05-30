2019 yılında Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak. 3 Haziran ise bayram arefesi olacak. Milyonlarca vatandaş, bayrama sayılı günler kala bankaların çalışma durumunu araştırıyor. arefe günü bankalar açık mı, sorusu son günlerde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı? Ramazan Bayramı arefesinde bankalar kaça kadar açık? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Ramazan Bayramı öncesi bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığı açıklandı. 1 Haziran Cumartesi günü başlayan tatil 9 Haziran'da sona erecek. Arefe günü bankalar öğlene kadar açık olacak.

4, 5 ve 6 Haziran'da kapalı olacak bankalar 7 Haziran Cuma günü çalışmalarına devam edecek.

İşte tablo halinde bankaların bayram tatilinde çalışma durumu:

01 Haziran 2019 Cumartesi Hafta sonu tatili 02 Haziran 2019 Pazar Hafta sonu tatili 03 Haziran 2019 Pazartesi Arefe: Yarım Gün (Bankalar yarım gün açık) 04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı 1. Gün: Kapalı 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. Gün: Kapalı 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı 3. Gün: Kapalı 07 Haziran 2019 Cuma Bankalar açık olacak 08 Haziran 2019 Cumartesi Hafta sonu tatili 09 Haziran 2019 Pazar Hafta sonu tatili

Bayram günlerinin resmi tatil olması nedeniyle yani 4, 5 ve 6 Haziran'da banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden yapılacak EFT işlemleri bir sonraki mesai gününde yani 7 Haziran Cuma günü gerçekleşecek.