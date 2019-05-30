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  • 30.05.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 17:36

? 2019 Ramazan Bayramı arefesinde bankalar kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, bankalarda işlemleri olan vatandaşlar bankaların çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle bankaların hangi günler çalışıp, hangi günler çalışmadığı merak ediliyor. Peki, arefe günü ve ?

Arefe günü bankalar açık mı?

2019 yılında Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak. 3 Haziran ise bayram arefesi olacak. Milyonlarca vatandaş, bayrama sayılı günler kala bankaların çalışma durumunu araştırıyor. , sorusu son günlerde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı? Ramazan Bayramı arefesinde bankalar kaça kadar açık? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Ramazan Bayramı öncesi bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığı açıklandı. 1 Haziran Cumartesi günü başlayan tatil 9 Haziran'da sona erecek. Arefe günü bankalar öğlene kadar açık olacak.

4, 5 ve 6 Haziran'da kapalı olacak bankalar 7 Haziran Cuma günü çalışmalarına devam edecek.

İşte tablo halinde bankaların bayram tatilinde çalışma durumu:

01 Haziran 2019 Cumartesi Hafta sonu tatili
02 Haziran 2019 Pazar Hafta sonu tatili
03 Haziran 2019 Pazartesi Arefe: Yarım Gün (Bankalar yarım gün açık)
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı 1. Gün: Kapalı
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. Gün: Kapalı
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı 3. Gün: Kapalı
07 Haziran 2019 Cuma Bankalar açık olacak
08 Haziran 2019 Cumartesi Hafta sonu tatili
09 Haziran 2019 Pazar Hafta sonu tatili

Bayram günlerinin resmi tatil olması nedeniyle yani 4, 5 ve 6 Haziran'da banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden yapılacak EFT işlemleri bir sonraki mesai gününde yani 7 Haziran Cuma günü gerçekleşecek.

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