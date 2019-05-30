2019 yılında Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak. 3 Haziran ise bayram arefesi olacak. Milyonlarca vatandaş, bayrama sayılı günler kala bankaların çalışma durumunu araştırıyor. arefe günü bankalar açık mı, sorusu son günlerde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı? Ramazan Bayramı arefesinde bankalar kaça kadar açık? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...
AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?
Ramazan Bayramı öncesi bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığı açıklandı. 1 Haziran Cumartesi günü başlayan tatil 9 Haziran'da sona erecek. Arefe günü bankalar öğlene kadar açık olacak.
4, 5 ve 6 Haziran'da kapalı olacak bankalar 7 Haziran Cuma günü çalışmalarına devam edecek.
İşte tablo halinde bankaların bayram tatilinde çalışma durumu:
|01 Haziran 2019
|Cumartesi
|Hafta sonu tatili
|02 Haziran 2019
|Pazar
|Hafta sonu tatili
|03 Haziran 2019
|Pazartesi
|Arefe: Yarım Gün (Bankalar yarım gün açık)
|04 Haziran 2019
|Salı
|Ramazan Bayramı 1. Gün: Kapalı
|05 Haziran 2019
|Çarşamba
|Ramazan Bayramı 2. Gün: Kapalı
|06 Haziran 2019
|Perşembe
|Ramazan Bayramı 3. Gün: Kapalı
|07 Haziran 2019
|Cuma
|Bankalar açık olacak
|08 Haziran 2019
|Cumartesi
|Hafta sonu tatili
|09 Haziran 2019
|Pazar
|Hafta sonu tatili
Bayram günlerinin resmi tatil olması nedeniyle yani 4, 5 ve 6 Haziran'da banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden yapılacak EFT işlemleri bir sonraki mesai gününde yani 7 Haziran Cuma günü gerçekleşecek.
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