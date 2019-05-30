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  • 30.05.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 18:59

'ten diploma işlemlerinde "yetki paylaşımı" kararı

, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının sağlık alanlarındaki programlarından alınan diplomaların işlemlerinde da görüş alınması kararı aldı.

YÖK'ten flaş 'yetki paylaşımı' kararı

Yükseköğretim Kurulunun () internet sitesinde "YÖK Genel Kurulu Sağlık Alanında İşlemleri Kararı"na ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının sağlık alanlarındaki programlarından alınan diplomaların denklik işlemlerinde da görüş alınacak.

Karar, sağlık programlarından mezun olanların istihdamı, nitelikli hizmet sunmaları ve verdikleri hizmet kalitesinin kontrolü gibi sorumlulukların Sağlık Bakanlığı uhdesinde olması nedeniyle alındı.

Ayrıca, "Yurt dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği"nde de gerekli değişikliklerin yapılmasına da karar verildi.

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