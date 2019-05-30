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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 18:53

'da oylar yeniden sayılıyor! iddiaları üzerine mahkeme kararını verdi

'da 26 Mayıs'ta gerçekleştirilen yerel yönetimler lerinde Selanik'te oylara karıştığı iddiasıyla yeniden oyları sayma işlemine geçildi. İlk tur seçimlerinde en fazla oyu yüzde 22.42 ile alırken gelecek Pazar günü yapılacak olan 2. tur seçime katılacak ancak ikinci adayın kim olacağı ile belli olacak.

Yunanistan'da oylar yeniden sayılıyor

'da lere karıştığı iddiasıyla 'nde oylar yeniden sayılıyor. Seçimlerin ilk turunda adaylar arasındaki az oy farkı nedeniyle tartışmalar yaşandı.

Seçim sonuçlarının açıklanması ile belediye başkan adayı Kostantinos Zervas oyların yüzde 14.92'sini diğer aday Yorgos Orfanos ise oyların yüzde 14.50 sini aldı. Aradaki oy farkı sadece 510 olunca ikinci tura kalacak adayın belli olacağı adaylar arasında anlaşmazlık yaşandı.

Orfanos'un mahkemeye başvurmasıyla, mahkeme Selanik Belediyesi için gerektiğine karar kıldı. Bu karar seçimlere oy sayımı esnasında şaibe karışmış olabileceği iddiası ile verildi.

İlk tur seçimlerinde en fazla oyu yüzde 22.42 ile alırken gelecek Pazar günü yapılacak olan 2. tur seçime katılacak ancak ikinci adayın kim olacağı oyların yeniden sayılması ile belli olacak.

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