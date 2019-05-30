“Yargı reformuyla” adalet daha hızlı işleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir adım olacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bugün açıklayacak. Hazırlıkları 9 aya yakın süredir devam eden belgede hakim ve savcılarından seçimine, CMK ve CİK'te yapılacak değişikliklere kadar birçok konuyu kapsıyor.
SAVCI VE HAKİM ATAMALARI: Terfi ve nakil işlemleri liyakata dayalı olacak. Hakim veya savcı, tayin edildiği yerde ne kadar kalacağını bilecek.
İHTİSAS MAHKEMELERİ: Uzlaşmaya dayalı uygulamalar artırılacak. İstinaf mahkemeleri güçlendirilecek.
TEKNOLOJİ KULLANILACAK: Hükümlü ve tutukluların; yakınları ile görüntülü görüşmesi sağlanacak.
NOTERE YETKİ: Yargının iş yükünü azaltacak şekilde, yeniden görev tanımı yapılacak.
ALTERNATİF YOLLAR: Uzlaşma, ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi konuların uygulanma alanı genişletilecek.
ÇOCUKLARA AYRICALIK: Cinayet dışında ilk kez suç işleyen çocuklarda hapis cezası yerine alternatif yöntemler geliştirilecek.
SÜRE KISALACAK: Ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Bu kapsamda bazı suçlarda cezaevinde kalma sürelerinin düşürülmesi gündemde.
HESAPLAŞMA 566 YILDIR HİÇ BİTMEDİ
BAŞKAN Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı kutlamaları iftar programında konuştu. Erdoğan, "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var" dedi. Başkan şöyle devam etti: İstanbul'un iki yakasına 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. 3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz. Bu yıl sonuna kadar İstanbul-İzmir otoyolunu tamamlayacağız.
İstanbul'un fethinin 566. yılı Maltepe'de kutlandı. 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi.
TRUMP'LA S-400'Ü GÖRÜŞTÜ
BAŞKAN Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde, S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi. Ayrıca ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. İki lider, 28 - 29 Haziran'da Japonya'da yapılacak G20 zirvesinde görüşmek için mutabık kaldı.
ZÜBEYDE YALÇIN
SAVCI VE HAKİM ATAMALARI: Terfi ve nakil işlemleri liyakata dayalı olacak. Hakim veya savcı, tayin edildiği yerde ne kadar kalacağını bilecek.
İHTİSAS MAHKEMELERİ: Uzlaşmaya dayalı uygulamalar artırılacak. İstinaf mahkemeleri güçlendirilecek.
TEKNOLOJİ KULLANILACAK: Hükümlü ve tutukluların; yakınları ile görüntülü görüşmesi sağlanacak.
NOTERE YETKİ: Yargının iş yükünü azaltacak şekilde, yeniden görev tanımı yapılacak.
ALTERNATİF YOLLAR: Uzlaşma, ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi konuların uygulanma alanı genişletilecek.
ÇOCUKLARA AYRICALIK: Cinayet dışında ilk kez suç işleyen çocuklarda hapis cezası yerine alternatif yöntemler geliştirilecek.
SÜRE KISALACAK: Ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Bu kapsamda bazı suçlarda cezaevinde kalma sürelerinin düşürülmesi gündemde.
HESAPLAŞMA 566 YILDIR HİÇ BİTMEDİ
BAŞKAN Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı kutlamaları iftar programında konuştu. Erdoğan, "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var" dedi. Başkan şöyle devam etti: İstanbul'un iki yakasına 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. 3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz. Bu yıl sonuna kadar İstanbul-İzmir otoyolunu tamamlayacağız.
İstanbul'un fethinin 566. yılı Maltepe'de kutlandı. 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanıldığı fetih için hazırlanan film gösterildi.
TRUMP'LA S-400'Ü GÖRÜŞTÜ
BAŞKAN Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde, S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi. Ayrıca ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. İki lider, 28 - 29 Haziran'da Japonya'da yapılacak G20 zirvesinde görüşmek için mutabık kaldı.
ZÜBEYDE YALÇIN
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