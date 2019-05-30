“Yargı reformuyla” adalet daha hızlı işleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir adım olacak Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni bugün açıklayacak. Hazırlıkları 9 aya yakın süredir devam eden belgede hakim ve savcılarından seçimine, CMK ve CİK'te yapılacak değişikliklere kadar birçok konuyu kapsıyor.Terfi ve nakil işlemleri liyakata dayalı olacak. Hakim veya savcı, tayin edildiği yerde ne kadar kalacağını bilecek.Uzlaşmaya dayalı uygulamalar artırılacak. İstinaf mahkemeleri güçlendirilecek.Hükümlü ve tutukluların; yakınları ile görüntülü görüşmesi sağlanacak.Yargının iş yükünü azaltacak şekilde, yeniden görev tanımı yapılacak.Uzlaşma, ön ödeme ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi konuların uygulanma alanı genişletilecek.Cinayet dışında ilk kez suç işleyen çocuklarda hapis cezası yerine alternatif yöntemler geliştirilecek.Ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Bu kapsamda bazı suçlarda cezaevinde kalma sürelerinin düşürülmesi gündemde.

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