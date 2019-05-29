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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 01:26

'den 'na mesajı

, "'nın () 'ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunu unutursak Allah ve ümmet önünde hesap veririz." dedi.

Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na Kudüs mesajı

, 'ın Cidde kentinde düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, üye ülkelerin temsilcilerine hitap etti.

Toplantı kapsamında 'nin 2016'dan bu yana yürüttüğü İİT Zirve Dönem Başkanlığı'nı Suudi Arabistan'a devreden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin başkanlığı süresince 'ün tarihi statüsünün korunması, 'in aşırı ve ayrım gözetmeyen kuvvet kullanımıyla 'de lilere karşı uyguladığı insanlık dışı ambargoyu ifşa etmek ve Filistinli sivilleri İsrail saldırılarından korumak amacıyla birlikte çaba gösterdik." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Filistin davası benzeri görülmemiş sınamalarla karşılaşmaya devam ettiği müddetçe, bu alanlarda daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizerek, "İşgal altındaki Filistin'de İsrail baskısı devam ediyor. Keyfi tutuklamalar, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeleri ve yasa dışı yerleşimlerin genişlemesi müsamaha edilemeyecek seviyeye ulaşmıştır." değerlendirmesini yaptı.

İİT üye ülkelerinin, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devletini kurmak için güçlerini birleştirmesinin "üzerlerine düşen tarihi bir sorumluluk" olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Müslüman dünyasını ilk kıblemizden mahrum kılmayı amaçlayan hiçbir gasba boyun eğmemeliyiz. İİT'nin Kudüs'ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunu unutmamalıyız. Eğer, Allah esirgesin bu tarihi sorumluluğu yerine getirmezsek ve davamızı koruyamazsak, Allah ve ümmet önünde hesap veririz. Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngörmeyen bir barış planının İİT topluluğu tarafından reddedileceğine eminim."

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