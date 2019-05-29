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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan iftarın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelediği mübarek Kadir gecenizi de şimdiden kutluyorum. Mevla'mdan tuttuğunuz oruçları, eda ettiğiniz ibadetleri, yaptığınız hayırları katında kabul ve makbul eylemesini diliyorum. Bugün Türk Milleti olarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin, İstanbul'un fethinin 566. yıldönümünü idrak ediyoruz. İstanbul'un kapılarını İslâm'a açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı selamlıyorum. 21 yaşındaki bir cihan hakanını yetiştiren AK Şemseddin Hazretleri'nin selamlıyorum. Resul-u Ekrem efendimizin 'o ne güzel ordudur' diye övdüğü Fatih'in kahraman askerlerini selamlıyorum.

"İSTANBUL'A DAİR HESAPLAŞMA TAM 566 YIL HİÇ BİTMEDİ"

İstanbul bundan tam 566 yıl önce fethedildi. 1453'e kadar kırılmayan İstanbul kilidini kırmak, 21 yaşında genç bir sultan olan İkinci Mehmed'e nasip oldu. İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıl hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını tam 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megaloideası ve onu temsil eden İstanbul'dur. Bugün coğrafyamızı kan ve gözyaşına boğan DEAŞ'çı canilerin hedefi yine bu şehirdir. Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' demesi asla tesadüf değildir. 566 yıl sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu şehrin duvarlarını 'Zulüm 1453 yılda başladı' diye kirletenler de aynı zihniyettir.

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