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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 23:32

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan ’ye seçim tebriği

Başkan , (IKYB) Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, görüşmede, Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik ettiği bildirildi.

Başkan Erdoğan'dan Barzani’ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı , () Başkanlığına seçilen 'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, IKBY Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.

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