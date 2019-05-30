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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 22:27

Twitter'dan paylaştı: Hayırlı uğurlu olsun

'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini içeren teklif, Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , meclis başkanlığı döneminde müjdesini verdiği kritik düzenleme hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Yıldırım Twitter'dan paylaştı: Hayırlı uğurlu olsun

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Meclis başkanlığım döneminde çalışmalarına başladığımız köprü geçiş cezalarının affına dair düzenleme kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Ne demiştik? #YineBizYaparız." ifadelerine yer verdi.

KÖPRÜ CEZALARINA AF
Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 'nden geçen sürücülere verilen idari para cezası tahsil edilmeyecek. İdari para cezası kesilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden tahsilat yapılmayacak, varsa yapılan itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Tahsilatlardan, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Tahsilatlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek.



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