AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Meclis başkanlığım döneminde çalışmalarına başladığımız köprü geçiş cezalarının affına dair düzenleme kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Ne demiştik? #YineBizYaparız." ifadelerine yer verdi.



KÖPRÜ CEZALARINA AF

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezası tahsil edilmeyecek. İdari para cezası kesilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden tahsilat yapılmayacak, varsa yapılan itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Tahsilatlardan, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Tahsilatlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek.







