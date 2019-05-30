AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftara, medya camiasından çok sayıda isim katıldı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftara, medya camiasından çok sayıda isim katıldı.
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