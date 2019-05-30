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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 23:42

müjdeleri peş peşe sıraladı! 'lar 1 saat ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Binali Yıldırım İstanbullular için büyük müjdelerini ilk defa açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen iftara, medya camiasından çok sayıda isim katıldı.

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